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Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

08.02.2022 19:08
Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muhammet Fatih Çerçi yönetimindeki 10 DCB 37 plakalı otomobil, Güre Mahallesi SSK Kampı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Çerçi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Çerçi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Balıkesir, Otomobil, Edremit, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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