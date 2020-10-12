Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı.
Hisarköy Mahallesi'nde, H.K'nın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi.
Devrilen traktörde bulunan F.K. düşerek yaralanırken, sürücü H.K. aracın altında sıkıştı.
Olay yerine gelen Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, H.K'yı sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika