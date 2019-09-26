Balıkesir'de direksiyon başında sigara içenlere uygulama yaptı

Balıkesir'de jandarma ekipleri direksiyon başında sigara içen sürücülere karşı uygulama yaptı. Jandarma sigara içen sürücülere yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 48 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığını sağlamak için; başta karayollarında seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri, deniz yolu ve toplu taşıma araçlarındaki yolcular ile asayiş, trafik, terör ve narkotik, olayları olmak üzere suç işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca aranma kaydı bulunan şüphelilerin ve araçların yakalanması ve tespit edilen suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 350 personel ve 3 köpek unsurunun katılımı 2 aşamalı olarak icra edilen "Dumansı Araç Huzur ve Güven uygulaması" kapsamında, 77 yol kontrol arama noktasında 5 bin 967 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 şahıs yakalandı. Uygulamada 2 bin 554 araç kontrol edilmiş, seyir halinde iken tütün mamulleri tüketen 39 sürücüye 5 bin 967 TL para cezası uygulanırken, 116 araca 41 bin 241 TL idari para cezası uygulandı ve 35 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR