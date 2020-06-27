Balıkesir'de dış hat uçuşları başladı - Son Dakika

Balıkesir'de dış hat uçuşları başladı

Yaşanan korona virüs salgını sonrasında yurt dışı uçuşlarına ara verilen Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına Almanya'dan tarifeli seferler başladı.

Yaşanan korona virüs salgını sonrasında yurt dışı uçuşlarına ara verilen Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına Almanya'dan tarifeli seferler başladı. İlk seferde 91 yolcu Koca Seyit'ten yurda giriş yaptı.


Almanya'nın Köln şehrinden havalanan uçak 3 saat 25 dakikalık bir uçuş ile Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı. İnen uçak apron girişinde su takı ile karşılandı. Uçuş nedeniyle havalimanı personeli, emniyet güçleri ve sağlık personeli özel önlemler aldı. Uçağın kapısının açılması ile birlikte alınan korona virüs önlemleri dahilinde yolcuların gümrük ve bagaj işlemleri gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de dış hat uçuşları başladı - Son Dakika Ekonomi

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