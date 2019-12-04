Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri"
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de 'Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri' - Son Dakika Ekonomi

Balıkesir'de "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri"

6 saat önce

Balıkesir'de, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi.

Balıkesir'de

Balıkesir'de, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi.

Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde eğitim salonunda yapılan seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sercan Saydam, katılımcılara ihracatta sağlanan devlet yardımları, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması gibi konularda bilgi verdi.

Seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış da iş dünyası için uluslararası ticari bilgiye erişimi anlattı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sinem Eğlenen ise ihracat mevzuatı, dahilde ve hariçte işleme rejimleri konularında sunum yaptı.

Oda üyelerinin ilgi gösterdiği seminer, sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Balıkesir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]