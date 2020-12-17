Balıkesir'de doğal gaz patlaması sonucu 9 dairede hasar oluştu - Son Dakika

Balıkesir'de doğal gaz patlaması sonucu 9 dairede hasar oluştu

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 9 dairede hasar oluştu.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 9 dairede hasar oluştu. Algın Sokak'ta 3 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi. Patlama meydana gelen ev kullanılamaz hale geldi, çevresindeki 8 dairede de hasar oluşturdu. Hasta bakıcılığı yaparak geçimi sağlayan patlama meydana gelen evin kiracısı Sevim Kayalı, dairenin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Kayalı, gazetecilere, yalnız yaşadığı evine genellikle akşam gelip tekrar bakımını üstlendiği kişinin yanına gittiğini söyledi. Patlamayı sabah komşularından öğrendiğini belirten Kayalı, "Geldim baktım, benim oturduğum ev patlamış. 2-3 ay önce yeni eşya almıştım. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu. Öte yandan dairenin, Almanya'da yaşayan Döndü Sarı'ya ait olduğu öğrenildi.

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