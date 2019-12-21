Balıkesir'de Doğu Türkistan için

Balıkesir'e, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı. Zağnos Paşa Camii'nde toplanan STK' üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.



Balıkesir'de akşam saatlerinde, sivil toplum kuruluşları Çin'in işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenledi. Zağnos Paşa Camii'nde saat 19.30 sıralarında toplanan grup Anafartalar Caddesi, valilik meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesinden sloganlar ile yürüyerek, Ali Hikmet Paşa Meydanında sona erdi. STK temsilcileri Doğu Türkistan'da yaşanan mezalimi kınayarak, gündem hakkında açıklama yaptı. Basın açıklaması yapıldıktan sonra vatandaşlar dağıldı. - BALIKESİR