Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Dolandırıcılık

Balıkesir'de Dolandırıcılık

11 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık girişimde bulunduğu öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de Dolandırıcılık, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık girişimde bulunduğu öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, işsiz ve yatalak İlyas Birgül'ü arayan İ.K. (45), kendisini SGK görevlisi olarak tanıtarak devlet tarafından verilen maaşın usulsüz olduğunu söyledi.

Birgül'den 5 bin lira nakit para isteyip şimdiye kadar yatan paraları geri talep eden İ.K, ertesi gün gelip teslim alacağını belirtti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Birgül, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan takip sonucu Birgül'ün evine ikinci kez gelen İ.K. ve E.C. (49) Soğanyemez Mahallesi'ndeki Faruk Serpil Parkı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:13 Kaynak: AA
Edremit, Sosyal Güvenlik Kurumu, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal Sahibi İş Adamı Yayınlarda Cinsel İçerikli Ürünlerin Satıldığını Görünce Dolandırıldığını Anladı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Dolandırıcılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]