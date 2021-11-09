Balıkesir'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde insanların dini duygularını istismar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçenin kırsal Hacıveliler Mahallesi'nde, Türkiye genelinde birçok vatandaşı dini duygularını istismar ederek dolandırdığı iddia edilen Murat Y, Muhsin A, Vedat G. ve Hüsnü E, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı takip ve operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesine sevk edilen zanlılardan Murat Y. ve Hüsnü E. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.