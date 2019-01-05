Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Dolu Etkili Oldu

Balıkesir'de Dolu Etkili Oldu

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Balıkesir'de Dolu Etkili Oldu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İlçeye 33 kilometre mesafedeki Altınoluk Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, öğleden sonra yerini bir süreliğine doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu, cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar sık görülmeyen durumu fırsat bilerek keyfini çıkardı.

Vatandaşlardan Hanife Yılmaz, AA muhabirine, bu durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

En son 3 sene önce kar yağdığında cadde ve sokakların beyaza büründüğünü belirten Yılmaz, "Çok güzeldi. Bir o zaman her taraf bembeyazdı, bir de bugün." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:24 Kaynak: AA

Sabah, Altınoluk, Edremit, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı Tekmeler Yedi, Alt Dişleri Döküldü Ama 60 Yıldır Atlara Olan Sevgisi Hiç Bitmedi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:35:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Dolu Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]