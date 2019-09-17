Balıkesir'de domates yüklü traktör tırla çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'de tırla çarpışan domates yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ö.U. yönetimindeki 41 ABL 861 plakalı tır, Susurluk- Bandırma kara yolu Kepekler Mahallesi mevkisinde Efrahim Balta (48) idaresindeki 10 SB 767 plakalı domates yüklü traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da devrilirken, traktörün römorkundaki domatesler yola saçıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Balta'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Balta'nın cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.