Balıkesir'de Drone ile Trafik Denetimi Yapıldı
1 saat önce
Bursa-Balıkesir kara yolunda Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kural ihlallerinin tespiti için drone ile yapılan denetlemelerde hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bursa- Balıkesir
kara yolunda Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kural ihlallerinin tespiti için drone ile yapılan denetlemelerde hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı.
Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa-Balıkesir karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile yapılan denetimle tespit edildi. Hatalı sürücülere cezai işlem uygulanırken kural ihlali yapmadığını öne sürerek itiraz eden sürücülere hataları drone tarafından tespit edilen görüntüler izletildi. Uygulama 10 kişiden oluşan 4 ekip ile gerçekleştirildi. Drone ile yapılan denetimlerde başta hatalı şerit değiştirme, hatalı sollama, büyük araçların sol şeridi işgal etmeleri, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmayanlar ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Uygulamaların sadece şehir içerisinde değil, şehirler arası yollarda bölge trafik mıntıkasında bulunan yerlerde de aynı denetimlerin hava şartlarının uygun olması halinde drone ile uygulanacağı ifade edildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı
Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı