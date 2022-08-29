Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Kütahya yolunun Kepsut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale 'den Balıkesir yönüne giden Ahmet Güney'in kullandığı 10 AGY 092 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Güney dahil 17 kişi, ambulanslarla Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüstekilerin, Tekirdağ 'da dün katıldıkları düğünün ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Ahmet Güney, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de düğün dönüşü kaza: 3'ü ağır 17 yaralı - Son Dakika

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