Balıkesir'de, seyir halinde araçta sigara içen 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "dumansız araçlar" uygulaması yaptı.

Bu kapsamında 350 personel ve 3 köpeğin katıldığı çalışmalarda, 77 noktada kontroller yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen 18 şüpheli yakandı.

Çalışmalarda, 2 bin 554 araç kontrol edilirken, 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

Öte yandan 116 araca 41 bin 241 lira idari para cezası uygulanırken, 35 araç trafikten men edildi.