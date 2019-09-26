Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "dumansız araçlar" uygulaması
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Balıkesir'de "dumansız araçlar" uygulaması

33 dakika önce

Balıkesir'de, seyir halinde araçta sigara içen 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

Balıkesir'de

Balıkesir'de, seyir halinde araçta sigara içen 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "dumansız araçlar" uygulaması yaptı.

Bu kapsamında 350 personel ve 3 köpeğin katıldığı çalışmalarda, 77 noktada kontroller yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen 18 şüpheli yakandı.

Çalışmalarda, 2 bin 554 araç kontrol edilirken, 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

Öte yandan 116 araca 41 bin 241 lira idari para cezası uygulanırken, 35 araç trafikten men edildi.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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