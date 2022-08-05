Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altında

05.08.2022 11:01
Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sabaha karşı kontrol altında alındı.

Balıkesir'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sabaha karşı kontrol altında alındı. Yangında fıstıkçamı ve kızılçamlar zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Köy Mevkii ormanlık alanda akşam dün akşam 18.30 itibariyle yangın çıktı. Kısa sürede farklı noktalara sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 35 arazöz, 5 dozer, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 1 gece görüş helikopteri ve 250 personelle yangına müdahale etti. Hava kararmadan alevlerle mücadele eden 7 helikopter, 2 amfibi uçak, gün batımı ile beraber yerini 'Yarasa' tabir edilen gece görüş helikopterine bıraktı.

Ayrıca Balıkesir ve ilçe belediyelerinden itfaiye araçlarıyla çevre şehirlerden arazözler ve ekipler yangına müdahale etti. Alevler gece saat 03.30 sıralarında tamamen söndürülürken, sabaha karşı soğutma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30-35 hektar alanın yandığı yangının zarar bilançosu ile ilgili olarak ayrıca açıklama yapılacağı bildirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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