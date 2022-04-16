Balıkesir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

16.04.2022 23:58
Balıkesir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

Balıkesir Valiliği himayesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Balıkesir Valiliği himayesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, yetim çocuklar ve anneleriyle iftarda bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, çocuklara pamuk şekeri gibi çeşitli ikramlar yapıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Şıldak, yarınlarda söz sahibi olacak geleceğin büyükleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı ramazan ayının huzurla geçmesi temennisinde bulunan Şıldak, çocukların aileleri ve devletin verdiği desteklerle çok daha iyi noktalarda olacaklarını dile getirdi.

Programa, Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Esma Hatun Yatılı Kız Kuran Kursu Müdürü Gülçin Öntan, Türkiye Anneler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Zekiye Seferbey katıldı.

Ayvalık ilçesinde de Haliç Park Otel'de düzenlenen iftar programına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın yanı sıra Ayvalık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Hamza Bozkurt ile yaklaşık 20 yetim çocuk anneleriyle katıldı.

Kaymakam Yaman, çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Manyas'ta ise belediyeye ait çok amaçlı salonda düzenlenen iftar programında, Kaymakam Koray Çelik yetim çocuklar bir araya geldi.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun, İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüt Taş'ın da katıldığı etkinlikte, Kaymakam Çelik çocuklarla sohbet etti.

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Öğretmenevi, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika


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