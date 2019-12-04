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Balıkesir'de durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 8'i kadın, 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmene gıda desteği sağlandı.

Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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