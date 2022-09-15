Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık, Karesi , Edremit , Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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