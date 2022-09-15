Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

15.09.2022 17:42
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık, Karesi, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Zanlıların adresleri ve araçlarında arama yapan ekipler 41 kilo 872 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 12 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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