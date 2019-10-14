Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

38 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun da hayatını kaybettiği olayda, kaybolan 2 aylık bebeğin cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Altınova Mahallesi, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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