Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika
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Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği

6 saat önce

Balıkesir'de hayırsever iş insanı Fahri Ermişler tarafından 24 derslikli Anadolu lisesi yaptırılacak.

Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği, System.String[]

Balıkesir'de hayırsever iş insanı Fahri Ermişler tarafından 24 derslikli Anadolu lisesi yaptırılacak.

Valilikte düzenlenen protokol törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Fahri Ermişler katıldı.

Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, destekleri için Ermişler ailesine teşekkür etti.

Eğitime yapılan yatırımın çok önemli olduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hayırsever iş insanlarımızın Balıkesir'e katkıları devam ediyor, büyük gurur duyuyoruz. Fahri bey, 24 derslikli yeni bir okulu daha Balıkesir'e kazandıracak. Ermişler ailesi her bir çocuğun eğitiminde, her bir ailenin kalbinde olacak. Toplum olarak insanlık için iyi şeyler yapanları sahiplenmemiz, takdir etmemiz ve örnek almamız gerekiyor. Hayırseverlerimizin özellikle eğitim yatırımlarına desteklerinin artarak devamını beklediğimizi bu vesileyle bir kere daha belirtmek istiyorum. Okulumuzun çocuklarımıza, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Balıkesir Ticaret Odasının önceki dönem başkanı da olan Ermişler, eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Balıkesir merkeze 24 derslikli Anadolu lisesi yaptırmaya karar verdik. İnşaatına en kısa zamanda başlanacak ve kısa zamanda tamamlanarak eğitime açacağız." diye konuştu.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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