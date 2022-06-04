Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika
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Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü

04.06.2022 23:03
Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanda ağaç kesimi yaparken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanda ağaç kesimi yaparken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü için Ayvacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan babasına yardım eden Fatih Çelik (20), henüz belirlenemeyen nedenle, yakından geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.

Baba Ahmet Çelik, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Fatih Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Fatih Çelik, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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