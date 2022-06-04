Orman İşletme Müdürlüğü için Ayvacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan babasına yardım eden Fatih Çelik (20), henüz belirlenemeyen nedenle, yakından geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Fatih Çelik, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.