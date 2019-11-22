Balıkesir'de emekli öğretmenlere vefa ziyaretleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki yıllarda görev yapmış ve daha sonra emekli olan öğretmenler, Kaymakam Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında ziyaret edildi.

Kaymakam Sırmalı, uzun yıllar eğitim camiasına hizmet ettikten sonra emekli olan öğretmenler hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Edremit Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Nedim İmral, uzun yıllar milli eğitim şube müdürlüğü görevi yapmış olan Sümer Yıldız ve Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümünden emekli Vural Çakır evlerinde ziyaret edilerek teşekkür plaketi ile çiçek buketi verildi.

Ziyaretlerde öğretmenlerle meslek hayatlarında edindikleri tecrübeleri ve öğretmenlik mesleği üzerine sohbetler edildi.

Kaymakam Ali Sırmalı'nın öğretmen olan eşi Nuray Sırmalı öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek, öğretmenliğin hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek bir gönül işi olduğunu ifade etti.