Balıkesir'de emniyet kemeri denetiminde 15 bin 10 lira para cezası verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de emniyet kemeri denetiminde 15 bin 10 lira para cezası verildi

11.04.2022 17:23
Balıkesir'de emniyet kemeri denetiminde 15 bin 10 lira para cezası verildi

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen emniyet kemeri denetiminde 21 araca 15 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen emniyet kemeri denetiminde 21 araca 15 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından kent genelinde, emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 569 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 21 araca 15 bin 10 lira para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edilirken 1 sürünün belgesinin de geçici olarak alındığı belirtildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Balıkesir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de emniyet kemeri denetiminde 15 bin 10 lira para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de emniyet kemeri denetiminde 15 bin 10 lira para cezası verildi - Son Dakika
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