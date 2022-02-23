Balıkesir'de "en çok teşekkür edilen" otobüs şoförü Elçin Adışen ödüllendirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de "en çok teşekkür edilen" otobüs şoförü Elçin Adışen ödüllendirildi

23.02.2022 16:44
Balıkesir'de "en çok teşekkür edilen" otobüs şoförü Elçin Adışen ödüllendirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ, belediye otobüslerinde gösterdikleri örnek davranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkati çeken şoförü bu ay da ödüllendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ, belediye otobüslerinde gösterdikleri örnek davranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkati çeken şoförü bu ay da ödüllendirdi.

Balıkesir'de bulunan 20 ilçede toplamda 174 araç, 250 şoför ile 950 hatta hizmet veren Toplu Taşıma AŞ, şoförler hakkında çağrı merkezine gelen teşekkür mesajlarını tek tek değerlendirdi. 444 40 10 numaralı çağrı merkezine en çok teşekkür çağrısı alan şehir içi halk otobüsü şoförü Elçin Adışen mükafata layık görüldü.

Elçin Adışen'e ödülünü takdim eden Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Genel Müdürü Atınç Akıncı, kendileri için önemli olanın şoförlerin her zaman güler yüzle vatandaşlara hizmet edilmesi olduğunu söyledi. Akıncı, "Vatandaşların daha kaliteli ve daha güvenli bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz." dedi.

Yolculara gösterdiği güler yüz ve kaliteli hizmet sebebiyle ödüle layık görülen Elçin Adışen, "En çok teşekkür mesajı alan şoför olarak çok mutlu oldum. Teşekkür alan sadece ben değilim birçok arkadaşımız da teşekkür mesajları alıyor. Ama bu ay en çok teşekkür mesajını ben aldım. Bizimle yakından ilgilenen Başkanımız Yücel Yılmaz'a da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Balıkesir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'en çok teşekkür edilen' otobüs şoförü Elçin Adışen ödüllendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de "en çok teşekkür edilen" otobüs şoförü Elçin Adışen ödüllendirildi - Son Dakika
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