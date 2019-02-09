Balıkesir'de Engelsiz Şehir Çalıştayı Gerçekleştirildi

Karesi Kent Konseyi
tarafından düzenlenen Engelsiz Şehir Çalıştay'ında konuşan Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Zeki Uslu Balıkesir
il genelinde 22 bin 418 engelli bulunduğuna dikkat çekerek 15 yılda engellilere yapılan yardım ve düzenlemelerle yeni Türkiye
'nin engellilerin önünü söyledi.
Karesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen Engelsiz Şehir Çalıştayı Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi. Engelliler tarafından oluşturulan Mehtaran Takımı konseri beğeni ile dinlendi. Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Zeki Uslu, özellikle son 15 yılda engellilere yapılan yardım ve düzenlemelerle yeni Türkiye'nin engellilerin önünü açtığını kentleri engellilere göre inşa edildiğini belirtti. Yapılanların yetersiz olmasına rağmen, çalışmaların umut verici olduğunu iddia eden Uslu, "Balıkesir il genelinde 22 bin 418 engelli bulunurken bunu nüfusa oranı yüzde 1.74'dür. Bedensel-ortapedik engelli sayısı 10 bin 804, görme engelli sayısı bin 750, işitme engelli sayısı 660, zihinsel ve ruhsal engelli sayısı 4 bin 172'dir. Ayrıca halen il geneli evde bakım yardımı alan kişi sayısı 6 bin 200, engelli maaşı maaş alan engelli kişi sayısı ise 8 bin 129'ken engelli maaşı ve evde bakım için ilgililerin hesabına her ay 12 milyon 809 bin 466 TL ödenmektedir. Bu açıdan bakıldığında son 15 yılda sosyal devlet anlayışının gelişmiş ülkeleri aratmayacak bir konuma geldiğini görmek zor olmasa gerek. Şahsımın da en acı şekilde yaşadığı, bedel ödediği, o eski devlet anlayışlı yılları hatırlatmak istiyorum. Horlandığımız, dışlandığımız, ailenin ve devletin sırtına bir yükmüş gibi görüldüğümüz, evlerde, kilitli kapılar ardında tutulduğumuz zamanlar hafızalarımızdan silinmedi"dedi.
"Vatanımız için, devletimiz için biz ne yapabiliriz"
Engellilerin yaşadıklarının konuşulanlar kadar kolay olmadığına dikket çeken Başkan Uslu " Eski Türkiye'den yeni Türkiye'yi geçişimiz de kolay olmamıştır. O nedenle katledilen mesafe geleceğimize umutla bakmamızı sağlamıştır. Buna rağmen eksiklikler var mıdır evet vardır, yapılması gereken çok iş var mıdır; evet vardır. İhtiyaçlar biter mi asla bitmez. Ama devletimin ve yerel yöneticilerimizin bu güne kadar yaptıklarına bakınca bundan sonrakileri de yapabileceğine inancım tamdır. Kısacası engelli engelsiz hep birlikte yaşanılabilir şehirler, taşınabilir dostluklar inşa etmeliyiz. Zincirin en zayıf halkasıyken herkes bize sizin için ne yapabiliriz diye samimiyetle soruyorlardı. Şimdi aynı samimiyetle biz sizlere soruyoruz; vatanımız için, devletimiz için ve sizin için biz ne yapabiliriz"şeklinde konuştu.
"Sizden ricam olmayacak şeylere yoğunlaşmayın"
Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Pati Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
, engellilerin kendilerine hedefler koyması gerektiğini belirterek "Fakat engellilerden ütopik ve olmayacak şeylere yoğunlaşmamaları tavsiyesi ederim. Engelsiz bir şehir çalıştayı yapıyoruz. Bu herkesin ağzına pelesenk olmuş, sözde olmaması gereken bir şey bence. Siz alnınızın terini masada akıtın, güzel sonuçlara gidin. Sizden ricam olmayacak şeylere yoğunlaşmayın. Şehrimiz belli burada 20 ilçemizden STK
'larımız var. Sürdürülebilir olması içinde aşama aşama ilkokulu bitirmeden liseye geçemezsiniz. Hedeflerimizi koyalım ve bu hedeflerimizi sizler adına bizler gerçekleştirelim. 5 yıllık bir yönetim ortaya konacak. Yerel yönetimler seçilecek 31 Mart'ta. Bunlar sizin çalışma arkadaşlarınız. Sadece yerel yönetim seçmiyorsunuz. Otobüs durağının nerede olacağını, seferlerin ne zaman kalkacağını, musluğunuzdan akan suyun kaç para olacağını belirleyecek ekipleri seçiyorsunuz. Burada ne olur siyaset yapmayın, çünkü yerel yönetimler o şehrin ana dinamiklerini harekete geçiren insanlardır. Bu çalıştayı ben çok önemsiyorum çünkü bizim stratejik eylem planımız içerisinde hep başlık olarak var olan bir şey. Burada gönüllü olarak bulunan ve benimde bir fikrim var diyerek davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.
"Bizde gönül kavramı çok önemlidir"
Çalıştayda konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
, devlet olarak engellilere kalp ve gönül kavramı ile yaklaştıklarını bu nedenle bu alanda başarılı olduklarını, Avrupa
'ya örnek olduklarını söyledi. Canbey, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ak Parti
iktidara geldikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın bu anlamda yaptığı çalışmaları hepiniz biliyorsunuz. Türkiye engellilere bakış açısı ve çalışmalarıyla çağ atladı. İnsanlarımıza çok önemli destekler verildi, katkılar sağlandı. Biz bunun adına sosyal destek diyoruz. Özellikle belediyelerin yaptığı katkılar sosyal belediyecilik toplumumuza iyice yerleşti. Sizlerin hayatı bizler için çok kıymetli. Engelli kardeşlerimizin hayatı bizler için kıymetli. Bizim kendi medeniyetimizin, kendi kültürümüzün de aslında en temel unsurlarından bir tanesidir aslında bu. Hiçbir insan hiçbir şekilde toplumun dışına çıkarılmaz, toplumun dışında tutulmaz toplumun içinde tutulur. Gerekli desteler ve yardımlar sağlanır. Bizde gönül kavramı çok önemlidir. Biz meseleye bakarken kalpten bakarız, biz meseleye bakarken gönülden bakarız. İşte Avrupalılarda bunu anlayamıyorlar. 'Siz bunları nasıl başarıyorsunuz?', 'Siz bunları nasıl yapıyorsunuz?', 'Nasıl başarılı oluyorsunuz bu alanda bu kadar?' diyorlar işte biz onlara sizde gönül kavramı yok diyoruz. Bizde kalp, gönül kavramı var. Bizde onlara öğretecek daha çok şey var. Derin medeniyetimiz, kültürümüz, inşallah önümüzdeki dönemde Avrupa'ya ışık saçmaya onlara öncülük etmeye devam edecek" şeklinde sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından engelliler çalıştayda sorunlarını masaya yatırarak çözüm yolları ve yapılması gereken konular hakkında bilgi alışverişinde bulundular. - BALIKESİR