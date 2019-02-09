Balıkesir'de "Engelsiz Şehir Çalıştayı"

Karesi Kent Konseyi
Engelli Meclisinin düzenlediği "Engelsiz Şehir Çalıştayı", Balıkesir
'in 20 ilçesinden gelen engelli derneği temsilcileri ve yaklaşık 300 engelinin katılımıyla yapıldı.
Balıkesir Öğretmenevi'ndeki programa, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey
, Mutlu Pakize Aydemir ve Belgin Uygur
, Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
, Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çalıştay öncesi, Karesi Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı'nın gösterisi izlendi.
Programda konuşan Yücel Yılmaz, engellilerin kendilerine hedef koymalarını gerektiğini söyledi.
Çalıştayı önemsediğini belirten Yılmaz, "Yerel yönetimler o şehrin ana dinamiklerini harekete geçiren insanlardır. Bu çalıştayı ben çok önemsiyorum çünkü bizim stratejik eylem planımız içinde hep başlık olarak var olan bir şey. Burada gönüllü olarak bulunan ve 'Benim de bir fikrim var' diyerek davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Zeki Uslu
ise son 15 yılda yapılan yardım ve düzenlemelerle, engellilerin önünü açıldığını vurguladı.
Engellilere yönelik çalışmaların umut verici olduğunu dile getiren Uslu, "Bakıldığında son 15 yılda sosyal devlet anlayışı, gelişmiş ülkeleri aratmayacak bir konuma geldi. Hor görüldüğümüz, dışlandığımız, ailenin ve devletin sırtına bir yükmüş gibi görüldüğümüz, evlerde, kilitli kapılar ardında tutulduğumuz zamanlar hafızalarımızdan silinmedi. Bizim yaşadıklarımız burada konuştuğumuz kadar kolay olmamıştır. O nedenle katledilen mesafe geleceğimize umutla bakmamızı sağlamıştır." diye konuştu.