Balıkesir'de erkek cesedi bulundu
5 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:09 Kaynak: AA
'in Edremit
ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Eroğlan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, sabah işe geldiklerinde zemin katta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma
ekiplerinin yaptığı incelemede, Mert D'ye ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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