Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

5 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'de erkek cesedi bulundu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Eroğlan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, sabah işe geldiklerinde zemin katta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Mert D'ye ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:09 Kaynak: AA
Edremit, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA Bursaspor'da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]