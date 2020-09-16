Balıkesir'de erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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