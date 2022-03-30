Balıkesir'de ertelenen nevruz ve Dünya Ormancılık Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de ertelenen nevruz ve Dünya Ormancılık Günü etkinliği gerçekleştirildi

30.03.2022 13:42
Balıkesir'de ertelenen nevruz ve Dünya Ormancılık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı, Balıkesir'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı, Balıkesir'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Balıkesir'de 21 Mart'ta yapılması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı töreni, kırsal Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Şükrü Kara ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, nevruz ateşinin üzerinden atlayarak çekiçle demir dövdü.

Kara, programda yaptığı konuşmada, Balıkesir'in yüz ölçümünün yüzde 45'inin orman vasfı olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz ecdadımızdan aldığımız bu güzel toprakları daha iyi kullanarak, üretime açarak çevreyi de koruyarak en iyi şekilde ileriye götürmektir." ifadesini kullandı.

Şahin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve vizyonuyla Türkiye'deki orman alanlarının arttığını belirtti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programın ardından katılımcılara defne fidanları dağıtıldı.

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Nevruz Bayramı, Balıkesir, 21 Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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