Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu
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Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 1 kişi yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatılan O.A. ve B.G'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde O.A'yı gözaltına aldı. B.G.'nin ise Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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