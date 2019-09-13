Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 1 kişi yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatılan O.A. ve B.G'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde O.A'yı gözaltına aldı. B.G.'nin ise Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde olduğu anlaşıldı.