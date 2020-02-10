Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

G.Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde yaşayan E.Ö (45) ile eşi G.Ö (47) arasında, boşanma mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.

Balıkesir 'in Manyas ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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