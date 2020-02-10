Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika
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Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

6 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde yaşayan E.Ö (45) ile eşi G.Ö (47) arasında, boşanma mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli koca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

G.Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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