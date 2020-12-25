Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

25.12.2020 20:07
Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karısını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karısını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokak'ta oturan R.K. (40), karısı Ç.K. (37) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışma sırasında R.K, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ç.K'nin sırtına isabet etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin suç aleti tüfekle yakaladığı şüpheli R.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, cezaevinden izinli olarak çıktığını belirtildi.

Balıkesir, Edremit, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni
Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor         
20:01
Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu         
19:38
"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi         
19:12
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi         
18:33
Pınar Gültekin cinayeti davasında baba keşfin ardından konuştu: Biz oraya gidemedik çünkü bizim için yıkım olurdu Pınar Gültekin cinayeti davasında baba keşfin ardından konuştu: Biz oraya gidemedik çünkü bizim için yıkım olurdu         
17:54
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı         
16:36
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 20:11:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei