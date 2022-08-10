Balıkesir'de eski milletvekiline yumruklu saldırı - Son Dakika
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Balıkesir'de eski milletvekiline yumruklu saldırı

10.08.2022 09:56
Balıkesir'de eski milletvekiline yumruklu saldırı

Balıkesir'de eski milletvekili ile emekli asker kasada sıra meselesi yüzünden tartıştı.

Balıkesir'de eski milletvekili ile emekli asker kasada sıra meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası emekli başçavuş, eski milletvekilini yumruk atarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Novada Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süper markete alışveriş yapmaya giren 24. Dönem Muş Milletvekili Muzaffer Çakar ve emekli Piyade Başçavuş Hidayet D. arasında kasada sıra meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hidayet D. eski Milletvekili Muzaffer Çakar'ı yumruk atarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eski milletvekili olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski asker ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de eski milletvekiline yumruklu saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de eski milletvekiline yumruklu saldırı - Son Dakika
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