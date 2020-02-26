Balıkesir'de esnaf ziyareti yapan Akşener, gümüş alyans aldı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir 'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, kuyumcudan gümüş alyans aldı. Akşener, "Bana afaki sorunlar hakkında soru sorana cevap vermeyeceğim. Gazetecilere söyledim. O, onun şuyuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş onlara da cevap vermeyeceğim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 günlük ziyaret için Balıkesir'e geldi. İlk olarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelen Akşener, burada esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğraf çektiren Akşener, kuyumcudan gümüş alyans aldı. Kuyumcu çıkışında bir sandalyenin üzerine çıkan Akşener, gezilerin amacının, gördüğü sorunları iktidara aktarmak olduğunu söyledi. Meral Akşener, "Esnafımızı dolaşıp onların dertlerini dinleyip, çiftçimiz ile konuşup, çiftçimizin dertlerini dinleyip, işsiz gencimizin dertlerini dinleyip, ondan sonra da grup konuşmalarımızda iktidara, 'Burada böyle problemli alanlar var kardeşim. Buraya bakın, bunları görün, bunları çözün' demek üzere geziyoruz. Ama sizler bir araya geldiniz, ben de bir sandalyenin üstüne çıkmak zorunda kaldım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Uzunca bir zamandır Türkiye'de kim kimin siyasi ayağı, kimin ayağı kokuyor, kimin ki kokmuyor şeklinde siyasi tartışmalar sürüyor. Bu siyasi tartışmaların vatandaşı ilgilendirmediğini biliyoruz. Bir anket yaptırdık. Yüzde 73 oranında ekonomi, işsizlik öne çıktı. Yeni bir anket yayınlandı. Onu biz yaptırmadık. Orada da 'FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir' sorusunun cevabını insanlar bilmediklerini söylediler. Yani bunun anlamı şu; 'Devlet bir terör örgütüyle mücadele etsin. Orada onlara yetkimiz var, verdiğimiz bir yetki var, gerekeni yapsın, ama bizi de görsün" dedi.

'SORU SORANA CEVAP VERMEYECEĞİM'

Vatandaşları sorunları dışındaki sorulara cevap vermeyeceğini söyleyen Akşener şöyle konuştu:

"Seçim olmadan, siyaset yapmadan, birilerini kötülemeden, kendimizi övmeden yapılan Türk siyasi tarihindeki ilk çalışmadır bizim yaptığımız. Sadece dertlerinizi dinleyip, kulaklara bu dertleri duyurmaktır derdimiz. Esnaf, Türkiye'nin belkemiğidir. Esnaf en fazla istihdam yaratandır. Bütün bu gezdiğimiz yerlerde elektrik paralarından, doğalgaz paralarından, stopaj vergilerinden, maliyetlerin girdilerin yüksekliğinden ve alım gücünün düşmesinden çok şikayet var. Çiftçilere gelince, hayvancılar sütün para etmediğini ve et hayvancılığına dönüldüğünü, yemin çok pahalı olduğunu, elektriğin çok pahalı olduğunu, mazotun, gübrenin, ilacın çok pahalı olduğunu, üretilen ürünün pahalıya mal olduğunu söylüyor. Mesela Bursa 'da bir çiftçimiz yüzde 40 ana paradan yediğini söyledi. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey gerçek gündemi, işsiz gençlerin derdini, tencere kaynatamayan kadınların problemini iktidarın görmesini sağlamak için gayret göstermektir. Bana afaki sorunlar hakkında soru sorana cevap vermeyeceğim. Gazetecilere söyledim. O, onun şuyuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş, onlara da cevap vermeyeceğim ama esnafı sorsunlar cevap vereceğim. Kadınları sorsunlar cevap vereceğim, işsiz gençleri sorsunlar cevap vereceğim, hayvancılıkla meşgul olanları sorsunlar onları cevaplandıracağım. Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Bu gerçek gündemi göreceksiniz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra Balıkesir merkezinde de esnafı ziyaret edip, partisinin İl Başkanlığı'na gitti.

- Balıkesir