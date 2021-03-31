Balıkesir'de eTwinning projesiyle öğrencilerin sokak hayvanlarına duyarlılıkları artıyor - Son Dakika

Balıkesir'de, eTwinning projesi ile Türk, Yunan, İtalyan ve Portekizli öğrencilerin sokak havyalarına karşı duyarlılığının artması sağlanıyor.

Balıkesir Zafer İlköğretim Okulunun da yer aldığı Street Animals (sokak hayvanları) adlı eTwinning projesiyle 4 ülkeden 12 okulun öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve hayvan dostu olmanın önemini İngilizce olarak öğreniyor.

Okulun 2-B sınıfı öğretmeni Fulya Yasa, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Türk okulunun yanı sıra Portekiz, Yunanistan ve İtalya'dan 5 okulla birlikte projeye başladıklarını söyledi.

Projenin üç hedefi olduğunu belirten Yasa, "Bunlardan en önemlisi, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı arttırmak, diğeri salgınla beraber insanların hayatına giren dijitalleşmeyle birlikte web2 araçlarının eğitimde kullanılması, diğeri de öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri ve hayvan isimlerine İngilizce hakim olmalarıydı." dedi.

2-B sınıfı öğrencisi Duru Dalgıç, projeyi uygularken büyük keyif aldıklarını bildirdi.

Dalgıç, "Mesela keçeden anahtarlıklar yaptık. E-book sayfasında kitap oluşturduk. Sokak hayvanlarıyla ilgili kulübeler yaptık. Birbirinden eğlenceli etkinlikler yaptık. Güzel bir proje yaptık. Bu projeyi bize yaptıran ve katılan Fulya öğretmenimize sınıf olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Zafer İlkokulu Müdürü Yusuf Özdemir ise okullarında 4 ayrı eTwinning projesi daha yürüttüklerini anlatarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da amaçlarının, okulların dünyayla bütünleşmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Dünyadaki yenilikleri öğrencilerle buluşturduklarını anlatan Yıldız, "Ben şuna inanıyorum ki bizim dünya ile yarışacak okullarımız, dünya ile yarışacak öğretmenlerimiz, dünya ile yarışacak öğrencilerimiz var." diye konuştu.