Balıkesir'de eTwinning projesiyle Yunan, Romanyalı ve Türk öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika

Balıkesir'de eTwinning projesiyle Yunan, Romanyalı ve Türk öğrenciler bir araya geldi

28.02.2021 17:05
Balıkesir'de eTwinning projesiyle Yunan, Romanyalı ve Türk öğrenciler bir araya geldi, System.String[]

BALIKESİ??????? Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşturulan eTwinning projesi kapsamında Yunanistan, Romanya ve Türkiye'den öğrenciler internet üzerinden yapılan eğitimlerle bir araya geliyor.

BALIKESİ??????? Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşturulan eTwinning projesi kapsamında Yunanistan, Romanya ve Türkiye'den öğrenciler internet üzerinden yapılan eğitimlerle bir araya geliyor.

Ayvalık'ta İstiklal İlkokulunun da ortağı olduğu "The Citizens of the Bluegreensphere" adlı eTwinning çalışması, 6 ilden 10 Türk öğretmen ile Romanya ve Yunanistan'dan üçüncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İş birliğine dayalı etkinliklerde öğrenciler, dünyada ne kadar atık üretildiği, çevrenin nasıl kirletildiğini ve su ayak izinin ne kadar olduğunu keşfetmekle geri dönüşümün önemini öğreniyor.

İstiklal İlkokulu öğretmenlerinden Cansel Şalmanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin internet ve programları kullanmaya çok ilgili olduklarını belirtti.

Çocukları verimli ve güvenli internet kullanıcısı olmaya teşvik ettiklerini aktaran Şamanlı, "İnanıyorum ki çocuklarımıza bu yaştan itibaren çevre kirliliğine karşı farkındalık kazandırmak, biz öğretmenler tarafından geleceğe yapılabilecek en kıymetli yatırımdır. Böyle önemli bir projede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Unutulmamalıdır ki elimizden geldiğince dünyamızı korumak her bireyin sorumluluğudur." diye konuştu.

Yunanistan, Balıkesir, Romanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de eTwinning projesiyle Yunan, Romanyalı ve Türk öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika


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