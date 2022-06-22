Kadir Efe Caddesindeki Kemer Apartmanının 3.katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden iki itfaiye aracı yangını söndürürken, yangından etkilenen 55 yaşındaki Feyyaz Halit Ç. İtfaiye ve 112 ekiplerinin gayreti ile dışarı çıkarılırken, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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