Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

22.06.2022 20:29

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı Burhaniye ilçesinde, meydana gelen ev yangının da duman etkilenen Feyyaz Halit Ç. Hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, meydana gelen ev yangının da duman etkilenen Feyyaz Halit Ç. Hastaneye kaldırıldı. Yangın Kocacami Mahallesi Kadir Efe Caddesi Kemer Apartmanın da meydana geldi.

Kadir Efe Caddesindeki Kemer Apartmanının 3.katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden iki itfaiye aracı yangını söndürürken, yangından etkilenen 55 yaşındaki Feyyaz Halit Ç. İtfaiye ve 112 ekiplerinin gayreti ile dışarı çıkarılırken, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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