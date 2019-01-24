Balıkesir'de Ev Yangını
55 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangında 2 katlı metruk bina kullanılmaz hale geldi.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde çıkan yangında 2 katlı metruk bina kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Geriş Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında iki katlı evde maddi hasar oluştu.
Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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