Son dakika haberleri! Balıkesir'de evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kızılçukur Mahallesi'ndeki Y.O. ve S.D'ye ait binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Y.O'nun annesi Rabiş O. (83) yaşamını yitirdi.

Yangında evin eklentilerindeki 4 küçükbaş hayvan telef oldu.