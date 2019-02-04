Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Evde Fenalaşan 2 Kişi Öldü

Balıkesir'de Evde Fenalaşan 2 Kişi Öldü

56 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evde fenalaşıp hastaneye kaldırılan 2 kişi öldü.

Balıkesir'de Evde Fenalaşan 2 Kişi Öldü, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evde fenalaşıp hastaneye kaldırılan 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İkizçay Mahallesi'nde, evde fenalaşan Ahmet Y. ve Oktay O, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sabaha karşı hayatını kaybeden iki kişinin, evde kendi yaptıkları alkollü içkiden içtikleri, bu yüzden fenalaştıkları iddia edildi.

Ahmet Y. ve Oktay O'nun cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin araştırmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: AA

Edremit, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı Marmara'da Ürküten Görüntü! Yarım Tonluk Ölü Orkinoslar, Karaya Vurdu

Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:32:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Evde Fenalaşan 2 Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]