Balıkesir'de evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kargın Mahallesi'nde Fatma Ölmez'e (66) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir 'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti

Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar ceza yemekten bıkmadı: Bir ayda üç kere baskın yediler