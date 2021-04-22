Balıkesir'de evlere paket iftar servisi - Son Dakika

Balıkesir'de evlere paket iftar servisi

22.04.2021 10:11
Balıkesir'de evlere paket iftar servisi, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi koronavirüs salgını sebebi ile geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlattığı 'evlere paket iftar servisi' uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.

Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi koronavirüs salgını sebebi ile geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlattığı 'evlere paket iftar servisi' uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Belediye ekipleri kendi yemek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara her gün paket servis ile 4 çeşit iftarlık servisi yapıyor.

Sosyal Belediyeciliğin birçok örneğinin yaşandığı Dursunbey'de alışılagelmiş Ramazan çadırları bu yıl da Belediye aracılığı ile evlere taşınıyor. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama kapsamında karton kaplarda hazırlanan iftarlıklar 221 vatandaşın evlerine kadar servis ediliyor.

Dursunbey Öğretmenevi mutfağında tamamen hijyen kurallara uyularak hazırlanan yemekler görevli personellerce paketlenerek servise hazır hale getiriliyor. Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana devam eden uygulamayı yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, öğretmenevi mutfağını inceleyerek iftarlık menüler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmalarını denetleyen Başkan Bahçavan emek veren aşçıdan, dağıtım ekibine kadar tüm çalışanlara teşekkür etti. Eve paket servis çalışmaları hakkında bilgi veren Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan, iki yıldır alışagelmişin dışında Ramazan ayının idrak edildiğini hatırlattı. Bahçavan; "Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı doğrultusunda hayırseverlerimiz, iş adamlarımız ve Dursunbey Türk Kızılay İlçe temsilciliğimiz ile birlikte evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımıza, muhtaç ailelerimize, merkez mahalle muhtarlarımız ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda iftarlık servisi yapıyoruz. 221 vatandaşımıza Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün personelleri, Türk Kızılay ve gönüllü vatandaşlarımızın gayretleri ile birlikte hanelerine 4 çeşit yemeği her gün ulaştırıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize, işadamlarımıza ve Dursunbey Kızılay Temsilciliğine şükranlarımı sunuyorum " dedi.

Gelen taleplerin alınmaya devam ettiği paket iftar servisi projesi Ramazan ayı boyunca kesintisiz hizmet verecek. - BALIKESİR

Balıkesir'de evlere paket iftar servisi
Balıkesir'de evlere paket iftar servisi
Balıkesir'de evlere paket iftar servisi
Balıkesir'de evlere paket iftar servisi
Balıkesir'de evlere paket iftar servisi
Balıkesir'de evlere paket iftar servisi
Balıkesir'de evlere paket iftar servisi

Öğretmenevi, Dursunbey, Balıkesir, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de evlere paket iftar servisi - Son Dakika


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