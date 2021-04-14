BALIKESİR - Evlerine kısa yoldan gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla su altında kalan köprüden geçiyor - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, vatandaşlar barajın tahliye suyunun Kocaçaya akması nedeniyle su altında köprüden araçlarıyla geçmekte güçlük çekiyor.

Manyas Barajında tam doluluk seviyesine yaklaşması üzerine, barajda tehlike oluşmaması için dolu savak açılırken, barajda elektrik üretimine de başlanmıştı.

Elektrik üretimi sonrası tahliye sularının Kocaçay'a akmasıyla birlikte kırsal Çavuş köprüsü de sular altında kaldı.

Sürücüler uyarılara ve oluşabilecek tehlikelere rağmen kırsal Çavuş, Çakırca, Süleymanlı, Dura ve Necip mahallelerine ilçeden mesafesini yaklaşık 10 kilometre kısalttığı için su altında kalan köprüyü kullanıyor. Bazı sürücüler ise tehlikeyi göze almayarak, köprü girişinden geri dönüyor.

Sürücülerden Taygun Ertan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yakıt tasarrufu için köprüyü kullandığını söyledi.

Köprünün yükseltilmesi veya yeniden yapılması gerektiğini belirten Ertan, "Şu durumda bu köprüde her an kaza olabilir, tehlikeyi göze alıyorlar ama bence kendilerini ve araçlarını riske atıyorlar." diye konuştu.