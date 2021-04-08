Balıkesir'de Fatma öğretmen kalbine yenik düştü - Son Dakika

Balıkesir'de Fatma öğretmen kalbine yenik düştü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Havran Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Fatma Türker, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Havran Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Fatma Türker, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 39 yaşında bir çocuk annesi Türker, Geriş Mezarlığında toprağa verilirken, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Burhaniye'de oturan İngilizce Öğretmeni Fatma Türker, kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle İzmir'de geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Ören Mahallesindeki evinin önüne getirilen Fatma öğretmenin cenazesi alınan helallikten sonra Geriş Mezarlığında gözyaşları arısında toprağa verildi. Cenaze törenine, Fatma öğretmenin ailesi, öğretmen arkadaşları ve sevenleri katıldı. Mezarlıkta taziyeleri kabul eden eşi Tolga Türker, ayakta durmakta zorlandı. Fatma Öğretmenin ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR

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