Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

14.03.2022 13:39
Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde yaşanan olayda çam ağacını budamak isteyen adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesinde evinin önünde bulunan çam ağacını budamak isteyen Saim Ünver, dalların elektrik hatlarına temas etmesiyle şebeke akımına kapıldı.

EKİPLER AĞACA ÇIKTI

Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı merdivenli araç ile ekipler ağaca çıktı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ünver'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi feci şekilde can verdi

OTOPSİ YAPILACAK

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ağaçtan indirilen Ünver'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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İtfaiye, Edremit, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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