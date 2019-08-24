Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı
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Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar-1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.

Olayda yaralanan 7 kişiden 5'i, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir, Tekirdağ, Marmara, Avşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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