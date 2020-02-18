Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon

7 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.

Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik Tekkeışıklar Mahallesi'nde yapılan adli arama neticesinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan, Nisan 2019 yılında açığa alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Astsubay E.A., yapılan ev aramasında yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan arama neticesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet notebook, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet USB bellek ve 7 adet cep telefonu ele geçirilerek, el konuldu. Yakalanan E.A. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]