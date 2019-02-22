Balıkesir'de Fetö'cü Asteğmen Yakalandı

Balıkesir polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan asteğmeni yakaladı.

Balıkesir polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan asteğmeni yakaladı.



Edinilen bilgiye göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan asteğmen Balıkesir Merkez'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalandı. Yakalanan FETÖ'cü asteğmen sorgulanmak üzere Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. - BALIKESİR

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