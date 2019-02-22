Balıkesir'de Fetö'cü Asteğmen Yakalandı
11 dakika önce
Balıkesir polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan asteğmeni yakaladı.
Balıkesir polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan asteğmeni yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan asteğmen Balıkesir Merkez'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalandı. Yakalanan FETÖ'cü asteğmen sorgulanmak üzere Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:59 Kaynak: İHA
Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
Sürücünün Kontrolünden Çıkan TIR İkiye Bölündü! Şoför Hayatını Kaybetti