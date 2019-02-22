Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö'cü Asteğmen Yakalandı

Balıkesir'de Fetö'cü Asteğmen Yakalandı

11 dakika önce

Balıkesir polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan asteğmeni yakaladı.

Balıkesir'de Fetö'cü Asteğmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan asteğmeni yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan asteğmen Balıkesir Merkez'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalandı. Yakalanan FETÖ'cü asteğmen sorgulanmak üzere Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Balıkesir Merkez, Balıkesir, 3. Sayfa
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