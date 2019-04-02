Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö'cü Astsubay Yakalandı

Balıkesir'de Fetö'cü Astsubay Yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'de polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan astsubayı yakaladı.

Balıkesir'de Fetö'cü Astsubay Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan astsubayı yakaladı. FETÖ üyesi olarak aranmakta iken yakalanan öğretmen adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Balıkesir merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü açıkladı.

Öte yandan hakkında FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçundan Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Karar ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ile Susurluk'ta yakalanan ve hakkında 1 yıl, 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İ. A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:37 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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