Balıkesir'de Fetö'cü Astsubay Yakalandı
2 saat önce
Balıkesir'de polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan astsubayı yakaladı.
Balıkesir
'de polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan astsubayı yakaladı. FETÖ üyesi olarak aranmakta iken yakalanan öğretmen adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ordu
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Balıkesir merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü açıkladı.
Öte yandan hakkında FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçundan Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Karar ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ile Susurluk
'ta yakalanan ve hakkında 1 yıl, 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İ. A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:37 Kaynak: İHA
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