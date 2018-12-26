Balıkesir'de Fetö'cü Öğrenci Tutuklandı
1 saat önce
Balıkesir polisi FETÖ üyeliği suçundan aranan bir öğrenciyi yakaladı.
Balıkesir
polisi FETÖ üyeliği suçundan aranan bir öğrenciyi yakaladı. Adli makamlara çıkarılan öğrenci tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli öğrenciyi Balıkesir merkezde yakaladı. FETÖ'cü öğrenci sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
Bursa'da Peştamal Üreten Vatandaş, 40 Ülkeye İhracat Yapıyor
Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak
Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın
Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı