Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö'cü Öğrenci Tutuklandı

Balıkesir'de Fetö'cü Öğrenci Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir polisi FETÖ üyeliği suçundan aranan bir öğrenciyi yakaladı.

Balıkesir'de Fetö'cü Öğrenci Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir polisi FETÖ üyeliği suçundan aranan bir öğrenciyi yakaladı. Adli makamlara çıkarılan öğrenci tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli öğrenciyi Balıkesir merkezde yakaladı. FETÖ'cü öğrenci sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Bursa, Balıkesir, 3. Sayfa
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